Для жильцов эвакуированного дома в Нижневартовске развернули пункт временного размещения

В Нижневартовске из дома, где открыли стрельбу, эвакуировали жителей, сообщает пресс-служба администрации города. Прокуратура по факту стрельбы начала проверку.

Инцидент произошел утром сегодня, 9 марта, в доме №50б на ул. Северной. Горожане сообщили, что из дома раздались звуки выстрелов. По данным СМИ, в квартире на девятом этаже дома заперся мужчина с ребенком: он якобы угрожает суицидом и стреляет из окна.

«Ближайшая территория к девятиэтажке на данный момент оцеплена полицейскими. На месте происшествия работает глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко. Из указанного дома жителей эвакуировали. Для них развернут на базе школе №42 пункт временного размещения. Также к месту происшествия подогнали два теплых пассажирских автобуса. По информации городского департамента образования, занятия для второй смены учеников школы №42 пройдут с применением дистанционных технологий», - сообщили в пресс-службе мэрии Нижневартовска.

Там также опровергли информацию о том, что подозреваемый в стрельбе мужчина является сотрудником администрации города. Такое сообщение появилось в ряде СМИ.

Прокуратура города начала проверку. «Организована проверка инцидента в г.Нижневартовске с жителем города, открывшим стрельбу из окон балкона своей квартиры, в которой с ним находится его малолетний ребенок. На место происшествия для координации деятельности правоохранительных органов выехал и.о. прокурора города Демянчук Н.Н.», - сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Уточняется, что в ходе проверки будет дана оценка деятельности органов системы профилактики по своевременному выявлению семей, находящихся в социально опасном положении, соблюдению уполномоченным органами функций по контролю за владельцами оружия.