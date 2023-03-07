Закладчик из Иркутска был взят под стражу в Нижневартовске

В Нижневартовске сотрудники патрульно-постовой службы задержали 38-летнего жителя Иркутской области с наркотическим средством. В ходе личного досмотра у мужчины было обнаружено несколько сотовых телефонов, в одном из которых имелись фото с адресами закладок, а в ходе дальнейшего обыска съемного жилья – множество полимерных пакетов, несколько банковских карт, девять рулонов изоленты, один пакетик с порошкообразным веществом, электронные весы.

«Проведенное исследование показало, что обнаруженное является синтетическим наркотиком. Общая масса изъятого запрещенного вещества составила свыше 53 грамм», – сообщили УМВД России по ХМАО.

В отделе полиции стало известно, что судимый иркутчанин оборудовал на улицах Нижневартовска тайники с наркотическими средствами, а в смартфоне хранил фотоотчет о своих действиях. В указанных подозреваемым местах полицейские обнаружили свертки с порошкообразным веществом белого цвета. Экспертиза показала, что изъятое является синтетическим наркотиком, общей массой более 52 граммов.