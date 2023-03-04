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​СМИ: Юные вартовчане планируют массовую драку

В Нижневартовске дети собираются массово подраться на этих выходных

​СМИ: Юные вартовчане планируют массовую драку
Фото: unsplash.com

Учителя в Нижневартовске просят родителей удержать своих чад дома на этих выходных: педагоги рассылают по родительским чатам сообщения о том, что якобы ЧВК «Редан», получившее накануне взрывную известность по всей стране, планирует массовую драку. На сообщения, которые пугают родителей, обратил местный телеканал N1.

«На 4-5 марта намечены массовые драки детей в нашем городе возле торговых центров и на Комсомольском озере», — сказано в одном из таких смс. При этом неясно, откуда появилась эта информация и насколько она достоверна.

В управлении по безопасности, законности и правопорядку Нижневартовска журналистам сказали, что ситуация под контролем, и усиления правоохранительных органов на эти выходные не планируется.


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Сегодня в 13:06, просмотров: 44, комментариев: 0
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