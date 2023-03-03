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Житель Нижневартовска прописал знакомых мигрантов в дачном доме

На вартовчанина завели уголовное дело за регистрацию мигрантов в дачном домике

Житель Нижневартовска прописал знакомых мигрантов в дачном доме
Фото: pixabay

Житель Нижневартовска стал фигурантом уголовного дела. Он обвиняется в том, что фиктивно зарегистрировал знакомых в своем дачном доме, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

«По версии следствия, обвиняемый в период с февраля по июль 2022 года зарегистрировал в своем дачном доме, расположенном на территории Нижневартовского района, 10 иностранных граждан и 1 гражданина России, которые являлись его знакомыми», - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что фактически люди в дачном доме не проживали. Их сняли с регистрационного учета по месту пребывания, а уголовное дело против вартовчанина направили в суд.


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Сегодня в 12:53, просмотров: 143, комментариев: 0
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