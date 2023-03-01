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​Вартовчанин продает библию, которой почти 130 лет

Житель Нижневартовска выставил на продажу библию, которой почти 130 лет

​Вартовчанин продает библию, которой почти 130 лет
Фото: Авито

Житель Нижневартовска решил продать библию, изданную 127 лет назад. Книга была семейной реликвией и передавалась из поколения в поколение по женской линии, пишет «Вестник Сургутского района». Продать ее решили из-за потребности в деньгах.

«С годами состояние у нее лучше не становится. Читать на старом языке никто не умеет. Коллекционерам, кто бы мог восстановить – принесет больше пользы», – рассказал владелец библии журналистам.

На фото видно, что книга нуждается в реставрации. Переплет распался, текст выцвел, а некоторые страницы выпали.


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Сегодня в 17:52, просмотров: 128, комментариев: 0
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