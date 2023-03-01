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Предприниматель нарубил деревьев в Югре на семилетний срок

Гендиректор предприятия Нижневартовского района вырубил лес на 151 тысячу рублей

Предприниматель нарубил деревьев в Югре на семилетний срок
Фото: полиция Югры

В Нижневартовском районе возбуждено уголовное дело о незаконной рубке леса в крупном размере. 50-летний генеральный директор одного из предприятий, дал указание подчиненным ему сотрудникам о необходимости производства рубки леса на территории выделов Лангепаса и Мегиона, при этом не имея на это разрешающих документов. Причиненный ущерб составил более 151 000 рублей.

Следствием Нижневартовского района возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.


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Сегодня в 12:24, просмотров: 75, комментариев: 0
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