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​В Нижневартовске при столкновении «Лады» с BMW пострадал пассажир

«Лада» и BMW столкнулись в Нижневартовске - пострадал пассажир

​В Нижневартовске при столкновении «Лады» с BMW пострадал пассажир
Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Югры"

В Нижневартовске несоблюдение очередности проезда привело к аварии, сообщает Госавтоинспекция ХМАО в своем телеграм-канале. ДТП случилось вечером накануне, 28 февраля, на ул. Ленина. Предварительно установлено, что 20-летний водитель «Лады», выполняя разворот вне перекрестка, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем BMW, двигавшимся во встречном направлении прямо.

В результате ДТП 20-летний пассажир отечественного автомобиля получил травмы, уточнили в ведомстве.

Всего за минувшие сутки в Югре произошло 2 ДТП, в которых пострадали 2 человека.


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Сегодня в 09:37, просмотров: 42, комментариев: 0
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