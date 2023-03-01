«Лада» и BMW столкнулись в Нижневартовске - пострадал пассажир

В Нижневартовске несоблюдение очередности проезда привело к аварии, сообщает Госавтоинспекция ХМАО в своем телеграм-канале. ДТП случилось вечером накануне, 28 февраля, на ул. Ленина. Предварительно установлено, что 20-летний водитель «Лады», выполняя разворот вне перекрестка, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем BMW, двигавшимся во встречном направлении прямо.

В результате ДТП 20-летний пассажир отечественного автомобиля получил травмы, уточнили в ведомстве.

Всего за минувшие сутки в Югре произошло 2 ДТП, в которых пострадали 2 человека.