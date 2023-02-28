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Долг за коммунальные услуги в Нижневартовске превысил 214 млн рублей

«Нижневартовские коммунальные системы» составили рейтинг должников

Долг за коммунальные услуги в Нижневартовске превысил 214 млн рублей
Фото: nvcs.ru

Долг жителей Нижневартовска перед «Нижневартовскими коммунальными системами» (НКС) на конец февраля превысил 214 млн рублей. По прямым договорам с населением сумма задолженности составила около 178 млн рублей, сообщили в пресс-службе организации.

Уточняется, что лидерами по суммам и срокам долга остаются управляющие компании Нижневартовска. Некоторые из них несвоевременно выполняют договорные условия по оплате услуг водоснабжения и водоотведения.

«При этом многие вартовчане, проживающие в домах, обслуживающихся этими УК, по своим квитанциям платят исправно. Однако, как показывает практика, управляющие организации перенаправляют средства на другие нужды», - сообщили в пресс-службе компании.

Главный неплательщик - АО «УК-2», его задолженность превысила 6,8 млн рублей. В НКС подчеркнули, что за два года оплата в добровольном порядке от компании не поступала ни разу. Второе место отдали УК «Пирс» с долгом в 1,5 млн рублей (4 месяца просрочки). Третье место разделили три организации, которые не вносили плату последние два месяца. Это ООО «Управляющая компания» (717 тыс. руб.), ООО «УК „Диалог“ (5,9 млн) и АО «УК №1» (1,1 млн руб.).


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Сегодня в 12:08, просмотров: 42, комментариев: 0
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