В Нижневартовске выставили на продажу пивоваренный завод

Владелец действующего пивоваренного завода в Нижневартовске решил выставить свое предприятие на продажу из-за того, что бросил пить. Объявление он разместил на «Авито».

«Продаю свое хобби! Отличное вложение в развитие своего бизнеса: разливного магазина, бара, ресторана. Можно варить удивительное вкусное, от которого у всех будут только слюнки течь. Причина продажи: бросил пить», – поделился собственник.

Частный пивоваренный завод вартовчанин продает за пять миллионов рублей. По его словам, предприятие может готовить 26 тысяч литров напитка в год, производство полностью легализовано, а также есть необходимые сертификаты и документы.