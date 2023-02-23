Вартовчанин хотел взорвать железную дорогу, но был задержан ФСБ

Житель Нижневартовска пытался взорвать железную дорогу. Мужчина задержан с поличным сотрудниками ФСБ, на него завели уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС.

«По версии следствия, задержанный гражданин РФ, являясь идейным противником проведения СВО на Украине, запланировал совершение поджогов и иных действий с целью вывода из строя релейных металлических шкафов. Подозреваемый приобрел необходимые для реализации замысла средства и выдвинулся на участок Свердловской железной дороги», — сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России по Тюменской области.

Отмечается, что за покушение на совершение диверсии вартовчанину грозит тюремный срок от 10 до 15 лет.