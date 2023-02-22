Дополнительные меры безопасности введут в Нижневартовске на период праздников

В Нижневартовске вводятся дополнительные меры безопасности на период предстоящих праздников, сообщила пресс-служба мэрии в своем телеграм-канале.

«Жителям и гостям Нижневартовска, планирующим принять участие в массовых мероприятиях, необходимо будет пройти «входной фильтр». В случае обнаружения сотрудниками УМВД России по городу Нижневартовску колющих/режущих предметов, легковоспламеняющихся жидкостей (в том числе алкогольных напитков) или, например, газораспылительных баллончиков, они будут изъяты», - говорится в сообщении.

Ограничения на право посещения мероприятий распространятся также на граждан, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.