16+
Логотип Сиапресс
USD  74,8596   EUR  79,7588  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

В Нижневартовске усилят меры безопасности на период праздников

Дополнительные меры безопасности введут в Нижневартовске на период праздников

В Нижневартовске усилят меры безопасности на период праздников
Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

В Нижневартовске вводятся дополнительные меры безопасности на период предстоящих праздников, сообщила пресс-служба мэрии в своем телеграм-канале.

«Жителям и гостям Нижневартовска, планирующим принять участие в массовых мероприятиях, необходимо будет пройти «входной фильтр». В случае обнаружения сотрудниками УМВД России по городу Нижневартовску колющих/режущих предметов, легковоспламеняющихся жидкостей (в том числе алкогольных напитков) или, например, газораспылительных баллончиков, они будут изъяты», - говорится в сообщении.

Ограничения на право посещения мероприятий распространятся также на граждан, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:56, просмотров: 62, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Увеличили расходы на рестораны и путешествия: Сбер проанализировал траты югорчан за 2022 год 1359
  2. Не стоит народ за «Виагрой» 744
  3. Сургутянка потеряла квартиру и кредитные деньги после звонков мошенников 719
  4. Население Ханты-Мансийска вырастет до 110 тысяч 666
  5. В Нижневартовске в жилом доме обрушился лестничный пролет 661
  6. В Ханты-Мансийске пообещали ликвидировать многоквартирные «деревяшки» 657
  7. ​На месторождении в ХМАО рабочего завалило грунтом 651
  8. В Сургуте прошел рейд по проверке уборки снега 650
  9. ​Как одобрить ипотеку на строительство дома под 6% и поставить его за 3 месяца? 644
  10. ​В Сургуте по просьбе жителей отремонтируют более 2,5 км дорог 629
  1. ​В сургутском ТРЦ закрывается магазин «Окей» 5403
  2. Продажа кирпичей 2584
  3. «Решение кроссвордов помогает в профилактике деменции» 2364
  4. ​Сургут празднует сегодня день рождения 2281
  5. Полвека назад в Сургуте… 2131
  6. «Бояться не нужно»: глава Сургута ответил на заявление Барбары Брыльской 2086
  7. ​Где сургутяне покупают недвижимость, чтобы заработать? 2060
  8. ​Если свободными деньгами Сургутнефтегаза залатают дыры в госбюджете – это будет плохо для компании, но не критично для Югры и Сургута 2051
  9. Куда сходить в Сургуте на выходных 18-19 февраля? // АФИША 1966
  10. ​Самые ужасные и самые классные подарки на 23 февраля // Обзор СИА-ПРЕСС 1921
  1. ​Секрет «Чебурашки» в безальтернативности проката и явном пацифистском подтексте 7856
  2. ​В сургутском ТРЦ закрывается магазин «Окей» 5403
  3. Лесоповал 3995
  4. Рекорд сорок третьего 3878
  5. Вартовчанка погибла после землетрясения в Турции 3746
  6. ​Крюк на кладбище 3618
  7. «Часто люди с проблемой потери страсти обращаются уже тогда, когда все плохо и они на грани развода» 3521
  8. Проверка на ценности 3388
  9. ​В Сургуте задержали сотрудницу трудовой инспекции по подозрению в коррупции 3228
  10. Эпидемия рака в Югре? 3225

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика