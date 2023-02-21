Обрушение лестничного пролета произошло в жилом доме Нижневартовска

Сегодня в Нижневартовске в доме на улице Заводская, 13 обрушился лестничный пролет, ведущий на площадку первого этажа. Разрушение конструкции привело к порыву на системе теплоснабжения. Инцидент прокомментировал директор ПРЭТ-3 Максим Коростелев.

«Произошел просадок простенка, на который крепили ступеньки лестничного марша и часть опорной конструкции трубопровода холодного водоснабжения и системы отопления. Просадок простенка потянул за собой опорную конструкцию трубопровода, произошел порыв системы теплоснабжения. Сейчас восстановлена система теплоснабжения. Ведется демонтаж разрушенных конструкций. Несущие способности конструкции не нарушены, угрозы жизни не наблюдаются», – сообщил Максим Коростелев.

По словам депутата думы Нижневартовска Анатолия Криста, жители дома обнаружили трещину в стене еще 10 февраля. В соцсетях горожане пишут, что в доме проводился капитальный ремонт, отмечает «Сургутская трибуна».