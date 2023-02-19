Глава Следственного комитета Бастрыкин взял под контроль расследование дела об умершем в Югре подростке

Расследование дела об умершем после удаления зуба подростке в Нижневартовске будет проходить под контролем главы Следственного комитета Александра Бастрыкина: он поручил доложить обо всех обстоятельствах после того, как к нему обратилась мать умершего 18-летнего парня. Женщина пожаловалась на расследование уголовного дела.

Напомним, что парень обратился в стоматологию в августе 2021 года — врач удалил ем зуб, после чего состояние его ухудшилось. Дело дошло до госпитализации — в сентябре он умер.

Трагедия расследуется в рамках уголовного дела по причинению смерти по неосторожности. У матери к следователям есть претензия: женщина не может ознакомиться с изъятыми из больниц документами. «В связи с чем она как потерпевшая ограничена в возможности ходатайствовать о постановке дополнительных вопросов эксперту», — говорится в сообщении Следственного комитета.