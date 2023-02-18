16+
Логотип Сиапресс
USD  74,7588   EUR  79,6104  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Югорские следователи проверяют информацию о пристающих к девочкам мигрантах

Бастрыкин поручил проверить информацию о пристающих к девочкам мигрантах в Нижневартовске

Югорские следователи проверяют информацию о пристающих к девочкам мигрантах
Фото: СУ СКР по ХМАО

Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил югорским следователям проверить информацию о мигрантах, которые приставали к несовершеннолетним девочкам в Нижневартовске. Об этом сообщает телеграм-канал «Следком».

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что иностранные граждане приставали к 14-летним девочкам в Нижневартовске. Инцидент произошел в одном из торговых центров города. По словам школьниц, мужчины настойчиво пытались с ними познакомиться и хватали за руки.

«В центральный аппарат СК России представят информацию о результатах проверки по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетних. По данному факту следственными органами следственного управления СК России по ХМАО-Югре организована проверка», - отметили в пресс-службе СК.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:19, просмотров: 116, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В сургутском ТРЦ закрывается магазин «Окей» 2470
  2. «Бояться не нужно»: глава Сургута ответил на заявление Барбары Брыльской 1011
  3. Продажа кирпичей 886
  4. ​Где сургутяне покупают недвижимость, чтобы заработать? 885
  5. Как выгодно приобрести квартиру в Сургуте семье с детьми, зная новые правила предоставления ипотеки 717
  6. ​Не должен бизнес финансировать государственные программы. Бизнес платит налоги 610
  7. ​Жительница Нягани отстояла пенсию с помощью прокуратуры 356
  8. В Нижневартовске пьяный водитель без прав напал на полицейских 344
  9. Ассортимент бытовой химии в России сократился на 16% 282
  10. ​Александр Моор отметил роль авиаторов в освоении региона 269
  1. «Часто люди с проблемой потери страсти обращаются уже тогда, когда все плохо и они на грани развода» 3284
  2. ​В сургутском ТРЦ закрывается магазин «Окей» 2470
  3. «Изжога не является основным симптомом гастрита, но лучше всегда обращаться к врачу и не прибегать к народным средствам» 2400
  4. А ты возьми и продай // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2021
  5. ​В Нижневартовске покойника переодевали прямо на улице 1724
  6. ​Молния ударила в Иисуса 1676
  7. ​Россияне проигнорируют День святого Валентина 1637
  8. ​Александр Пелевин избавится от приставки и.о. 1630
  9. ​Если свободными деньгами Сургутнефтегаза залатают дыры в госбюджете – это будет плохо для компании, но не критично для Югры и Сургута 1578
  10. На кладбище Сургута обнаружили труп с десятью ножевыми ранениями 1557
  1. ​Секрет «Чебурашки» в безальтернативности проката и явном пацифистском подтексте 7556
  2. ​Комарова верно сказала про коррупцию в строительных подрядах. Кто ее опровергнет? 4581
  3. В столице Югры продают элитную квартиру в стиле деревянной избы с баней 4514
  4. Лесоповал 3743
  5. ​Прощание с Мимино 3664
  6. Рекорд сорок третьего 3610
  7. Вартовчанка погибла после землетрясения в Турции 3448
  8. ​Крюк на кладбище 3407
  9. «Часто люди с проблемой потери страсти обращаются уже тогда, когда все плохо и они на грани развода» 3284
  10. Проверка на ценности 3082

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика