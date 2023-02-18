Бастрыкин поручил проверить информацию о пристающих к девочкам мигрантах в Нижневартовске

Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил югорским следователям проверить информацию о мигрантах, которые приставали к несовершеннолетним девочкам в Нижневартовске. Об этом сообщает телеграм-канал «Следком».

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что иностранные граждане приставали к 14-летним девочкам в Нижневартовске. Инцидент произошел в одном из торговых центров города. По словам школьниц, мужчины настойчиво пытались с ними познакомиться и хватали за руки.

«В центральный аппарат СК России представят информацию о результатах проверки по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетних. По данному факту следственными органами следственного управления СК России по ХМАО-Югре организована проверка», - отметили в пресс-службе СК.