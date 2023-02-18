Лишенный прав пьяный водитель напал на полицейских в Нижневартовске

В Нижневартовске пьяный водитель напал на полицейских. Как сообщили в телеграм-канале «Полиция Югры», госавтоинспекторы остановили автомобиль Lincoln, за рулем которого находился ранее судимый 46-летний вартовчанин. В ходе беседы выяснилось, что у водителя нет прав, при этом наблюдаются признаки опьянения.

«Пройти в служебный автомобиль мужчина отказался, стал вести себя агрессивно и нецензурно выражаться. Пассажиры не смогли успокоить своего приятеля. Нарушитель оказывал неповиновение, размахивал руками, повредил форменное обмундирование, а затем ударил сотрудников», - рассказали подробности в пресс-службе полиции.

Буйного водителя доставили в отдел полиции, где на него составили административные материалы, а затем возбудили уголовные дела за оскорбление и причинение телесных повреждений сотрудникам полиции. Вартовчанину грозит до пяти лет лишения свободы.