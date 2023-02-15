16+
Логотип Сиапресс
USD  73,8645   EUR  79,3355  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

В Нижневартовске завершают строительство школы с экологическим направлением

Директором новой школы в Нижневартовске планируют назначить Станислава Строчинского

В Нижневартовске завершают строительство школы с экологическим направлением
Фото: администрация Нижневартовска

В 25 микрорайоне Нижневартовска заканчивают строительство школы №44. Новое образовательное учреждение будет иметь экологическое направление, рассказали в пресс-службе администрации города.

«Инвестор завершает строительство школы в 25 микрорайоне. Учреждению, напомним, уже присвоен номер – она станет 44-ой. Это будет еще один уникальный образовательный центр с экологическим направлением», – сообщили в ведомстве.

Между тем, глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко предварительно назначил на должность директора школы Станислава Строчинского. Сейчас он руководит школой №23.

Записать ребенка в школу можно будет после окончания строительства и получения учреждением лицензии.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:38, просмотров: 123, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Доктор, у меня это... Гастрит // ONLINE 15 февраля 1488
  2. Югорчанка обратилась в суд, чтобы вернуть пятилетнюю дочь 790
  3. ​В Югре погиб бурильщик во время работ на скважине 715
  4. Культура или барахолка? 675
  5. Фермер из Нефтеюганского района отказывается от помощи властей, пока его коровы умирают 667
  6. ​«Европа Плюс» 15 лет подряд признается радио №1 в России 659
  7. Любовь Колесникова: «Детская заболеваемость ОРВИ составила более 55%» 646
  8. ​Из разрушенного при взрыве газа дома в Нижневартовске заканчивают вывозить вещи 611
  9. ​Как Югра ведет сотни инвестпроектов и сколько миллионов нужно, чтобы попасть в няганьскую особую экономическую зону 598
  10. В Югре у 134 человек обнаружили ковид за минувшие сутки 598
  1. Вартовчанка погибла после землетрясения в Турции 3138
  2. «Часто люди с проблемой потери страсти обращаются уже тогда, когда все плохо и они на грани развода» 2918
  3. ​Наша база 2366
  4. «Мы не уходим, мы просто снижаем обороты» 2279
  5. ​Нужны пересадки 2194
  6. ​ТРЦ могут отдать свои пустующие площади под выставки или спорт, но превратиться в «барахолку» проще и дешевле 2158
  7. ​Югра привлекает востребованных специалистов при помощи «ускоренных северных» 2073
  8. ​Жители поселков могут проголосовать за дополнительный рейс до Сургута 1998
  9. Югорский боксер завоевал титул чемпиона мира по версии WBC 1960
  10. «Юань одна из самых стабильных мировых валют» 1853
  1. Столица Югры попала в топ городов с высоким качеством жизни 9032
  2. ​Секрет «Чебурашки» в безальтернативности проката и явном пацифистском подтексте 7284
  3. «Эта улыбка нас смутила, поразила…» 4675
  4. ​Комарова верно сказала про коррупцию в строительных подрядах. Кто ее опровергнет? 4359
  5. В столице Югры продают элитную квартиру в стиле деревянной избы с баней 4305
  6. Сургутская скандалистка Рая Мамедова обратилась к азербайджанцам, несмотря на запрет 4119
  7. Лесоповал 3516
  8. ​Прощание с Мимино 3487
  9. Рекорд сорок третьего 3406
  10. Власти, которая сидит у крана с нефтью и газом, неинтересно развивать бизнес 3317

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика