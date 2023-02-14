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​На жителя Мегиона завели дело за избиение стулом в кафе

Мегионец стал фигурантом дела за нападение со стулом в кафе

​На жителя Мегиона завели дело за избиение стулом в кафе
Фото: pixabay

В Нижневартовске полицейские возбудили уголовное дело в отношении 27-летнего безработного жителя Мегиона, который напал со стулом на посетителя кафе. Об этом сообщается в телеграм-канале «Полиция Югры».

Инцидент произошел в вечернее время в одном из развлекательных заведений города. Полицейские установили, что подозреваемый, будучи пьяным, стал оказывать знаки внимания одной из посетительниц кафе, однако ее кавалеру это не понравилось. В ответ мегионец схватил стул и неожиданно ударил мужчину по голове.

«По результатам судмедэксперта местный житель получил телесные повреждения средней степени тяжести», - уточнили в пресс-службе полиции.

Работники кафе вызвали на место происшествия полицейских. Они и задержали нарушителя.


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Сегодня в 16:23, просмотров: 123, комментариев: 0
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