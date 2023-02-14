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​Из разрушенного при взрыве газа дома в Нижневартовске заканчивают вывозить вещи

Снос разрушенного при взрыве газа дома в Нижневартовске пройдет летом

​Из разрушенного при взрыве газа дома в Нижневартовске заканчивают вывозить вещи
Фото: администрация Нижневартовска / vk.com

Демонтаж дома, разрушенного из-за взрыва бытового газа в Нижневартовске, состоится летом. Информация об этом была озвучена в ходе совещания главы города Дмитрия Кощенко с его заместителями.

«По информации департамента строительства администрации города, продолжается оценка помещений. В начале апреля будет получена экспертиза проекта для предстоящего демонтажа конструкций дома. Он запланирован ориентировочно на лето. К этому моменту дом будет отключен от коммуникаций», - сообщила пресс-служба мэрии Нижневартовска на своей странице в ВК.

В департаменте ЖКХ добавили, что завершается вывоз вещей из квартир. Помощь оказали всем обратившимся жильцам. При необходимости предоставлен транспорт и оказаны услуги грузчиков.

Взрыв газа в пятиэтажном жилом доме по ул. Мира, 6А произошел 4 декабря. Погибли 10 человек. Следователи возбудили уголовное дело.


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Сегодня в 15:35, просмотров: 63, комментариев: 0
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