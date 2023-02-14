Приговор по делу о поджоге военкомата в Нижневартовске обжалован стороной защиты

Один из поджигателей военкомата в Нижневартовске Владислав Борисенко решил обжаловать приговор. На суде первой инстанции он признал вину в содеянном, но не согласился с квалификацией своих действий как теракта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального окружного военного суда.

«Поступила жалоба от адвоката», — цитирует агентство представителя суда.

Напомним, что Владислав Борисенко стал первым в России осужденным за поджог военкомата. Изначально мужчину и его подельника Василия Гаврилишена обвиняли в «умышленной порче имущества» и «хулиганстве», а затем статью изменили на «теракт».