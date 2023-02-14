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Поджигатель военкомата из Нижневартовска обжаловал приговор

Приговор по делу о поджоге военкомата в Нижневартовске обжалован стороной защиты

Поджигатель военкомата из Нижневартовска обжаловал приговор
Фото: siapress.ru

Один из поджигателей военкомата в Нижневартовске Владислав Борисенко решил обжаловать приговор. На суде первой инстанции он признал вину в содеянном, но не согласился с квалификацией своих действий как теракта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального окружного военного суда.

«Поступила жалоба от адвоката», — цитирует агентство представителя суда.

Напомним, что Владислав Борисенко стал первым в России осужденным за поджог военкомата. Изначально мужчину и его подельника Василия Гаврилишена обвиняли в «умышленной порче имущества» и «хулиганстве», а затем статью изменили на «теракт».


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Сегодня в 13:59, просмотров: 66, комментариев: 0
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