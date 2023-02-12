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​Вартовчане не могут улететь в Минеральные Воды

В аэропорту Нижневартовска задержан рейс на Кавказ

​Вартовчане не могут улететь в Минеральные Воды
Фото: unsplash.com

Авиарейс в Минеральные Воды задерживается в аэропорту Нижневартовск: об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

«12.02.2023 в 10 часов 50 минут местного времени в аэропорту Нижневартовска задержан вылет рейса 568 авиакомпании «Азимут», следующего по маршруту Нижневартовск-Нижнекамск-Минеральные воды. Предварительная причина — замена воздушного судна», — сказано в официальном телеграм-канале ведомства.

Вылета ждут 97 пассажиров, включая семь детей. Предполагается, что ждать придется до трех часов дня — время задержки, таким образом, составит 4 часа 10 минут. Сотрудники Сургутской транспортной прокуратуры контролируют предоставление пассажирам всех полагающихся в этом случае услуг.


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Сегодня в 13:14, просмотров: 190, комментариев: 0
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