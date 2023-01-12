Заместителя мэра Нижневартовска Сергея Серикова освободили от должности

В Нижневартовске освободили от должности заместителя мэра города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства местной администрации Сергея Серикова. Вице-мэр Нижневартовска решил уйти в отставку по собственному желанию. Об этом сообщил «Вестник» со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.

«По информации управления по вопросам муниципальной службы и кадров, Сергей Сериков освобожден от должности заместителя главы города, директора департамента ЖКХ по собственному желанию», – прокомментировали «Вестнику» в администрации Нижневартовска.

Отметим, что 14 января место исполняющего обязанности главы департамента ЖКХ городской мэрии займет Владимир Сушков. Ранее чиновник исполнял обязанности заместителя директора департамента.