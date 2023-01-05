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​В Нижневартовске гость похитил гитару после новогодней вечеринки

Полицейские нашли похитителя гитары после новогодней вечеринки

​В Нижневартовске гость похитил гитару после новогодней вечеринки
Фото: pixabay

В Нижневартовске полицейские раскрыли кражу гитары. Инцидент произошел в новогоднюю ночь в квартире в одном из домов города. Без гитары остался 62-летний хозяин жилища.

Полицейские задержали 39-летнего подозреваемого в совершении кражи. Он пояснил, что познакомился с владельцем гитары за несколько дней до Нового года и пришел к нему в гости. Вместе они начали праздновать, в разгар застолья хозяин пел песни и играл на гитаре, а потом уснул.

«Уходя из гостей, мужчина прихватил с собой музыкальный инструмент, так как, по его мнению, игра на нем у хозяина получалась не очень – а вот ему бы семиструнная пригодилась», - отметили в пресс-службе ОМВД по Нижневартовску.

Полицейские забрали у гостя гитару и вернули владельцу. В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Уточняется, что ранее он уже был судим, в настоящее время нигде не работает.


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Сегодня в 10:01, просмотров: 33, комментариев: 0
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