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​От легендарного вартовского зайца избавились

В Нижневартовске убрали ледяную скульптуру страшного зайца

​От легендарного вартовского зайца избавились
Фото: t.me/nv86_crab

Одна из страшных новогодних ледяных скульптур Нижневартовска ушла в историю: от зайца со зверским выражением морды потихоньку избавились. На это обратили внимание авторы местного телеграм-канала «Типичный краб Нижневартовск». «Во дворе Прибрежного-3 микрорайона снесли известного на всю Россию зайца», — сообщили они.

Говоря об известности, они ничуть не соврали: в этом году Югра стала поставщиком новогодних мемов благодаря странноватым ледяным фигурам, начиная с угрюмой Снегурочки (она, к слову, даже попала на первую полосу последнего в 2022-м выпуска «Нового Города») и заканчивая украшениями в виде надгробий. В большинстве случаев после засветки на всю страну авторы творений срочно их переделывали (та же Снегурка стала не то чтобы более красивой, но менее серьезной и сбросила несколько десятков кило). В случае с зайцем же решили действовать радикально, и косметическим операциям предпочли полный снос. От комментариев при этом городские власти предпочли воздержаться: с глаз долой, из сердца вон.


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Сегодня в 13:12, просмотров: 163, комментариев: 0
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