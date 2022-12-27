Подрядная организация отремонтировала ледовые фигуры в Нижневартовске

В Нижневартовске оштрафуют подрядную организацию, которая создала ледовый городок с жуткими фигурами. Теперь ей придется заплатить 100 тысяч рублей, сообщил «Вестнику» вице-мэр города по ЖКХ Сергей Сериков.

«Все ледяные фигуры преобразились. Однако подрядная организация срок не выдержала, ей будет выписан штраф заказчиком, управлением по дорожному хозяйству и благоустройству. Сейчас управление готовит все документы, сумма штрафа составит порядка 100 тысяч рублей», – рассказал вице-мэр.

Напомним, что подрядчику дали два дня на исправление ледовых скульптур. Нареканий по городку было много. Общественники отметили мутный лед, недостаток освещения, а также несоответствие фигур эскизам.