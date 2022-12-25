Подрядчику дали два дня на исправление ледяных скульптур в Нижневартовске

Общественники Нижневартовска обнаружили несоответствие ледяных скульптур, установленных на площади Нефтяников, эскизам. Это произошло после критики горожан - больше всего людей удивило угрюмое лицо и массивная фигура ледяной Снегурочки.

«Нареканий много: мутный лед, не все снежные и ледяные фигуры соответствуют эскизам, недостаточно освещения и другие замечания. Заказчики работ дали два дня на исправление недочетов, которые уже зафиксированы и станут поводом для применения штрафных санкций к подрядчику», - отметили в пресс-службе Нижневартовска.

Возведением ледового городка в этом году занималась местная компания ООО «Проминвестэнерго». Навести порядок она должна уже к понедельнику.

Представитель подрядчика Игорь Баженин отметил, что весь объем работ по проекту выполнен. «Касательно моментов по общественному мнению. Ну, художники так работают, так видят. Что не нравится - говорим, они доделают», — сказал Баженин.

Ледовый городок на площади Нефтяников в этом году решили оформить в стиле сказок Павла Бажова. Торжественное открытие парка с фигурами планировалось на 24 декабря.