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В Нижневартовске начали наблюдать за аварийными перекрестками

Комплексы фотовидеофиксации установили на аварийных перекрестках Нижневартовска

В Нижневартовске начали наблюдать за аварийными перекрестками
Фото: телеграм-канал "Нижневартовск | Официально"

На двух перекрестках Нижневартовска установили и ввели в эксплуатацию комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Под контролем электронных помощников оказались пересечение улицы Индустриальной и 6-П и пересечение улицы Мира и проспекта Победы.

«Эти участки в прошлом году были признаны очагами аварийности. Установленная система фотовидеофиксации должна изменить ситуацию к лучшему», - отметили в пресс-службе администрации города.

Комплексы способны фиксировать следующие нарушения: выезд автомобиля за стоп-линию, проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение требований дорожных знаков и разметки.

Изображения с аварийных перекрестков передаются в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре.


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Сегодня в 11:34, просмотров: 139, комментариев: 0
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