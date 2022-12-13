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Путин наградил медалью водителя из Югры

Вартовчанин удостоился награды от президента РФ Владимира Путина

Путин наградил медалью водителя из Югры
Фото: Вадим Савицкий / ТАСС

Президент России Владимир Путин наградил жителя Нижневартовска медалью ордена «За заслуги перед Отечеством». Вартовчанин работает водителем в местной компании, специализирующей на земляных работах. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени <…> Григория Делиева — водителя автомобиля общества с ограниченной ответственностью „НТГМ“», — сказано в указе президента.

Ранее Владимир Путин возродил звание «Мать-героиня» и жительница Нефтеюганска удостоилась одноименной награды.


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Сегодня в 11:48, просмотров: 105, комментариев: 0
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