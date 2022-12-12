Более 6 тысяч вартовчан задолжали за воду свыше 62 миллионов рублей

Жильцы более 6 тысяч адресов в Нижневартовске задолжали свыше 62 миллионов рублей за потребление воды местному водоканалу. Об этом сообщили в телеграм-канале «РКС-Нижневартовск» со ссылкой на «черный список» должников.

«Причем 3,1 миллиона рублей из этой суммы - пени, а 1,2 миллиона рублей - госпошлина, оплату которой суд возлагает на должника. Почти 4 тысячи должников имеют неоплаченные квитанции со 2 октября 2020 года - даты начала работы ресурсоснабжающего предприятия», – говорится в сообщении.

Отметим, что у владельца одной из квартир по улице Чапаева, 13 числится два самых больших долга — порядка 248 и 136 тысяч рублей. В тройку антирейтинга должников также вошел обладатель жилья по улице Нефтяников, 91 — 88,5 тыс. рублей.