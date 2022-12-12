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Врачи Нижневартовска прооперировали женщину с опасной венозной гангреной

В больнице Нижневартовска выполнили первую в Югре малоинвазивную операцию

Врачи Нижневартовска прооперировали женщину с опасной венозной гангреной
Фото: vk.com/aadobrovolskii

Хирурги окружной клинической больницы Нижневартовска спасли жизнь женщине, у которой выявили крайне редкое патологическое состояние, развивающееся при венозном тромбозе, которое называется «синяя флегмазия» или «голубой флебит Грегори». Это заболевание ведет к ампутации конечности в 50% наблюдений и смерти 40% пациентов.

«Для Екатерины все началось стремительно: в один из трудовых дней она обнаружила, что нога резко отекла, посинела и начала болеть. Сначала женщину по скорой доставили в хирургическое отделение городской больницы города Стрежевого, где в срочном порядке был согласован перевод пациентки в стационар окружной клинической больницы Нижневартовска. На фоне ишемического венозного тромбоза у нее началось развитие «синей флегмазии», – рассказал директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский в своих соцсетях.

С учетом всех показаний и состояния женщины, ей была выполнена первая в округе малоинвазивная операция – селективный внутривенозный катетерный тромболизис. Ее провел врач-хирург Дмитрий Корнилов.

Сейчас общее состояние пациентки стабилизировалось, боли прошли, а угроза жизни миновала. Сегодня она уже находится дома.


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Сегодня в 11:08, просмотров: 106, комментариев: 0
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