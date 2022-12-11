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Пять семей из разрушенного дома в Нижневартовске переселены в квартиры маневренного фонда

34 семьи, пострадавшие во время взрыва газа в Нижневартовске, попросили переселить их в маневренный фонд

Пять семей из разрушенного дома в Нижневартовске переселены в квартиры маневренного фонда
Фото: t.me/dmitry_koshchenko

В Нижневартовске продолжают решать вопрос с переселением людей из дома, который обвалился в результате взрыва бытового газа. Глава города Дмитрий Кощенко сегодня, 11 декабря, встретился с горожанами.

Отмечается, что уже пять семей получили ключи от квартир из маневренного фонда. Заявления на получение таких помещений поступили от 34 семей.

«С каждой семьей отрабатываем в индивидуальном порядке. Делаем всё возможное, чтобы предоставить квартиры в максимально сжатые сроки. Добавлю, что администрацией города в настоящее время осуществляется дополнительное приобретение квартир в новостройках для маневренного фонда. Эти жилые помещения мы начнём получать уже на следующей неделе», – заявил Кощенко.

Также власти города продолжают работу по урегулированию ипотечных вопросов. В разрушенном доме было 14 квартир, купленных в кредит. В администрации города назначен ответственный сотрудник за взаимодействие с банками и пострадавшими жильцами. Его контакты размещены в группе жильцов в WhatsApp.

«Организовано взаимодействие с банками по принципу «не люди идут в банк, а банк идет к людям». В банках также назначены ответственные лица за взаимодействие с пострадавшими по вопросам ипотеки, контакты всех пострадавших граждан переданы ответственным лицам банков для организации индивидуального консультирования и решения всех возникающих вопросов. Подчеркну, что мы сопровождаем каждую семью, отрабатываем со всеми банками. Если будет необходимо, подключим сотрудников юридического управления администрации города», – добавил градоначальник.

Жильцы соседних подъездов, которые не пострадали от взрыва газа, продолжают получать тепло. Водо- и электроснабжение прекращены. Начисление платы за коммунальные услуги, в том числе за тепло-водо- и электроснабжение, приостановлено с 4 декабря.

В самое ближайшее время специалисты «Всероссийского научно-исследовательского института по делам и ГО и ЧС» приступят к комплексному обследованию пострадавшего дома, а также примыкающих к нему домов, с выдачей экспертного заключения. На основании этого документа будут приниматься последующие решения.


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11 декабря в 15:39, просмотров: 993, комментариев: 0
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