Власти Нижневартовска принимают активное участие в перевозке вещей жильцов обрушившегося дома

Власти Нижневартовска помогают жильцам дома по улице Мира, 6А, где взорвался газовый баллон, вывозить вещи из квартир. Для этого подготовлен склад, а по желанию жителей возможна перевозка вещей во временное жилье. Об этом сообщили в телеграм-канале администрации города.

«Все расходы, включая работу техники и грузчиков, муниципалитет берет на себя. Сегодня, 10 декабря, от жителей поступило две заявки. Данная работа проводится по поручению губернатора Югры Натальи Комаровой и главы города Дмитрия Кощенко», — отметили в городской мэрии.

Оказать помощь в перевозке вещей жильцов дома поручили мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко и губернатор Югры Наталья Комарова. Отметим, что подъезды обрушившегося дома по-прежнему закрыты и находятся под охраной полиции.