В аварии между легковушками в Нижневартовске пострадали люди

В Нижневартовске столкнулись две легковушки. Как сообщается в телеграм-канале «Типичный краб Нижневартовск», ДТП произошло в ночь с 9 на 10 декабря и есть пострадавшие.

«По предварительной версии водитель лады двигаясь по 60 лет Октября во время поворота на ул. Чапаева в сторону набережной не пропустил водителя Geely MK, который ехал прямо в направлении старовартовского кольца», — говорится в сообщении.

Отметим, что пострадавших участников ДТП на автомобиле скорой помощи отвезли в больницу.

Напомним, ранее в Нижневартовске столкнулись два грузовика.