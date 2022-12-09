Водитель отечественной легковушки спровоцировал аварию в Нижневартовске

Накануне, 8 декабря, в Нижневартовске произошло ДТП, в котором пострадал пожилой мужчина. По предварительной информации, он не предоставил преимущества в движении и столкнулся со встречным автомобилем.

«Около 12 часов дня, 54-летний водитель, управляя транспортным средством «Лада XRAY», двигаясь по ул. Нефтяников, при осуществлении маневра "поворот налево" вне перекрестка, по предварительным данным, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение со встречным автомобилем «Лада Веста». В результате происшествия 52-летний пассажир первой отечественной легковушки получил травмы», – рассказали в отделении пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Югре.

Всего за минувшие сутки в округе зарегистрировали шесть ДТП, в которых шестеро получили травмы.

Напоминаем, ранее на месторождении в Югре столкнулись грузовики.