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В Нижневартовске уволили директора школы из-за поножовщины

Директора школы №21 Нижневартовска уволили из-за поножовщины между учениками

В Нижневартовске уволили директора школы из-за поножовщины
Фото: vk.com/ofnv86

В Нижневартовске уволили директора школы №21 Елену Левицкую. В здании образовательного учреждения восьмиклассник устроил поножовщину и серьезно ранил другого ученика. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на администрацию города.

«В результате проведенной проверки образовательного учреждения с занимаемой должности уволена директор МБОУ «Средняя школа №21 имени Валентина Овсянникова-Заярского» Левицкая Елена Анатольевна 7.12.2022. Это произошло распоряжением главы города Кощенко Дмитрия Александровича», – рассказали журналисту информационного агентства в городской мэрии.

Помимо данной отставки, директор департамента образования Нижневартовска Светлана Князева сообщила корреспонденту URA.RU об увольнении классного руководителя подростков и о наложении на социального педагога дисциплинарного взыскания.

«Была конфликтная ситуация, классный руководитель знал об этой ситуации. Конфликт был довольно продолжительным… Ссора между детьми вспыхнула еще в сентябре. Классный руководитель уволена, в отношении социального педагога будут приняты меры дисциплинарного взыскания», – рассказала журналисту информационного агентства Светлана Князева.

Напомним, что в школе Нижневартовска восьмиклассник накинулся на одноклассника с ножом.


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Сегодня в 11:20, просмотров: 102, комментариев: 0
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