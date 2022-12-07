Пострадавшие семьи в Нижневартовске могут получить временное жилье или новую квартиру

В Нижневартовске семьи, которые проживали в обрушившемся доме при взрыве газа, написали 14 заявлений на получение жилья из маневренного фонда. Об этом рассказал глава города Дмитрий Кощенко.

«Маневренный фонд – это благоустроенные жилые помещения в домах, расположенных в новых микрорайонах, а также в старой части города. При выделении квартир специалисты работают с каждой семьей индивидуально, – отметил мэр Нижневартовска. Он также добавил, что одна семья уже получила ключи от новой квартиры, еще три – получат 7 декабря.

Вместе с тем, губернатор Югры Наталья Комарова поручила Дмитрию Кощенко отрабатывать с банками каждый случай в индивидуальном порядке. Пострадавшие граждане, чьи квартиры находятся в ипотеке, будут платить ежемесячные взносы согласно договору. Также им будет оказано содействие в получении страховки в минимальные сроки.

Отметим, что если жилье не будет подлежать восстановлению, то муниципалитет выдаст новое. Всего в разрушенной части пятиэтажного дома находилось 33 квартиры.