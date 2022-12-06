Власти ХМАО уточнили информацию по числу погибших при взрыве газа в жилом доме в Нижневартовске

В правительстве ХМАО официально погибшими при взрыве газа в жилом доме в Нижневартовске признаны пять человек. Личности четырех человек установлены и проходит опознание еще одного. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Югры.

«По данным на 13.00 6 декабря 2022 года официально признаны погибшими пять человек: по данным следственного управления Следственного комитета РФ по Югре, личности четырех из них установлены. В настоящий момент проходит процедура опознания еще одного человека, извлеченного сегодня спасателями», — уточнили в ведомстве.

Отметим, что три человека остаются пропавшими без вести и могут находиться под разрушениями. Их поиски продолжаются.