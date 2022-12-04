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Шесть человек погибли при взрыве в жилом доме Нижневартовска

Взрыв бытового газа и обрушение дома произошли в Нижневартовске

Шесть человек погибли при взрыве в жилом доме Нижневартовска
Фото и видео: vk.com/ofnv86

Сегодня, 4 декабря, в пятиэтажном доме по улице Мира, 6а в Нижневартовске произошел взрыв из-за утечки газа. По предварительной информации, в ЧП шесть человек погибли, около 10 человек пострадали.

«По состоянию на 19 часов 10 минут, предварительно, 10 человек пострадали, 4 человека погибли. Информация уточняется, ведутся спасательные работы», – отметил ранее глава города Дмитрий Кощенко.

По данным МЧС России, повреждены межэтажные перекрытия между первым, вторым и третьими этажами подъезда.Предварительная причина взрыва – неправильная установка газового баллона и нарушение его эксплуатации.

Для пострадавших жителей дома организовали временный пункт размещения в восьмой школе. Всего эвакуировано 52 человека.

Отметим, что губернатор Югры Наталья Комарова вылетает в Нижневартовск с группой психологов. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».


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Сегодня в 21:45, просмотров: 228, комментариев: 0
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