Пожилая вартовчанка скончалась в автобусе

В Нижневартовске в автобусе умерла пожилая женщина. Трагедия произошла вечером накануне, 1 декабря. Информацию подтвердили в пресс-службе администрации города.

По словам очевидцев, в автобусе пассажирке неожиданно стало плохо. «Примерно в 17 часов 1 декабря женщина села в автобус, и ей стало плохо. Пока дождались скорую помощь, пассажирка скончалась», — написал один из очевидцев в телеграм-канале «ЧП Нижневартовска».

Прибывшие на место медики констатировали смерть женщины. Причина пока неизвестна.