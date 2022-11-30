Подготовка к новогодним и рождественским мероприятиям продолжается в Нижневартовске

В мэрии Нижневартовска рассказали, как в городе пройдет празднование Нового года. Так, на главной площади состоятся новогодние семейные и детские мероприятия. Например, 24 декабря – семейная программа «С Новым годом!» и три интерактивные игровые программы 4, 5 и 7 января. В учреждениях культуры с 20 декабря по 8 января пройдут мероприятия для детей: утренники, новогодние елки и спектакли.

«Особое внимание уделят детской и подростковой аудитории, организации семейного досуга. Кроме того, традиционно учреждения культуры предоставляют пригласительные билеты на новогодние спектакли и театрализованные игровые представления для детей льготной категории», - сообщает телеграм-канал «Нижневартовск | официально».

Также в городе пройдут физкультурно-оздоровительные мероприятия на открытых площадках города. Афиши будут размещены в социальных сетях, а также в местах проведения мероприятий. Посетить их смогут все желающие.

Тематикой новогоднего украшения Нижневартовска в этом году стали уральские сказки Бажова. Герои произведений – мастера своего дела.