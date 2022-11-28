16+
Логотип Сиапресс
USD  60,4797   EUR  62,8762  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Вартовчане смогут оперативно узнать свой ВИЧ-статус в мобильных пунктах

Нижневартовск присоединился к Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»

Вартовчане смогут оперативно узнать свой ВИЧ-статус в мобильных пунктах
Фото: unsplash.com

Жители Нижневартовска могут пройти бесплатное и анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ. В рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» в городе будут специальные мобильные пункты. Мероприятие направлено на профилактику ВИЧ-инфекции и информирование населения об этом заболевании.

Воспользоваться мобильными пунктами вартовчане и гости города смогут по следующим адресам:

29 ноября с 10 до 12 часов в Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг города Нижневартовска (улица Мира, 25/12);

2 декабря с 11 до 12 часов на железнодорожном вокзале города.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:45, просмотров: 135, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Сургуте школьницу высадили из автобуса в сильный мороз 1465
  2. У 81 югорчанина обнаружили ковид за последние сутки 1182
  3. В Сургутском районе заметили необычное природное явление 952
  4. ​Югра стремится к переводу госуслуг на круглосуточный онлайн-формат 817
  5. «Спасибо деду за победу». В Югре прошел патриотичный модный показ 760
  6. В Нижневартовске предпринимателей зовут на елочный базар 697
  7. ​В ходе обучения по программе «Женщина-лидер» участницы со всего Урала создали десятки социальных проектов 677
  8. ​В Югре придумали новые проекты для совместной работы с платформой «Россия – страна возможностей» 635
  9. ПСБ повысил ставки по вкладам 570
  10. ​Берегись, мороз! // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 535
  1. ​Актировка: 1-4 классы первой смены 3029
  2. ​В Югре запрещен самовыгул домашних животных и определен порядок передачи их в муниципальную собственность 2320
  3. «Не знаешь как решить задание? Спроси у соседа справа или слева» 2031
  4. Депутаты Думы Сургута обсудили планы по строительству полноценного автовокзала на привокзальной площади 1498
  5. ​Актировка: 1-8 классы первой смены 1494
  6. ​В Сургуте школьницу высадили из автобуса в сильный мороз 1465
  7. ​Дума здорового человека 1449
  8. ​Законопослушные граждане 1406
  9. Как с 17 тысяч рублей перейти на доход в полмиллиона в месяц 1405
  10. Аварийное жилье, добыча нефти и строительные регламенты: какие вопросы задали Наталье Комаровой на пресс-конференции? 1369
  1. Демобилизованным в ХМАО придется вернуть выплату в 250 тысяч рублей 5562
  2. Елена Исламуратова: «Наша главная задача — сохранять национальные культуры и традиции» 5381
  3. Югорские ученые объяснили ноябрь с лужами на Крайнем Севере 4402
  4. Почетный гражданин 4246
  5. Вартовчанка впала в кому после похода к косметологу и позже скончалась 4209
  6. Следователи проверяют информацию об избиении школьников в Сургуте 4198
  7. Всё, что нужно знать про уплату имущественных налогов в 2022 году 3792
  8. Как Югра завершила дорожную кампанию — 2022 3674
  9. Обсуждение здорового человека 3376
  10. В Югре отменили обязательную вакцинацию для находившихся в группе риска 3142

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика