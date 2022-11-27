Предприниматели Нижневартовска смогут заработать на елочном базаре

В Нижневартовске предпринимателей, планирующих продажу хвойных деревьев на территории города в преддверии новогодних праздников, приглашают принять участие в елочном базаре. Он будет работать в период с 17 по 31 декабря на улице 60 лет Октября, сообщает пресс-службе администрации города.

Продажа сосен, елей и пихты развернется на площадке напротив ДК «Октябрь», в районе сквера Космонавтов. Для организации работы елочного базара здесь установят шесть домиков, подключенных к электричеству.

Подать заявление на получение временного свидетельства на размещение нестационарного торгового объекта можно по электронной почте: ot@n-vartovsk.ru до 17 часов 9 декабря 2022 года.