16+
Логотип Сиапресс
USD  60,4797   EUR  62,8762  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

В Нижневартовске помолятся за здоровье людей с ВИЧ

Акция «Стоп ВИЧ/СПИД» пройдет в Нижневартовске

В Нижневартовске помолятся за здоровье людей с ВИЧ
Иллюстрация: администрация Нижневартовска

Нижневартовск присоединился к Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», которая проводится с 25 ноября по 2 декабря. В рамках акции в городе пройдут лекции и молебны, а также будут работать мобильные пункты экспресс-тестирования, сообщает пресс-служба администрации Нижневартовска.

«Организованная профилактическая акция приурочена к Всемирному дню борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря. К этой дате будут приурочены молебны о здравии людей, живущих с вирусом иммунодефицита человека. Они состоятся 27 ноября в 11 часов в Храме в честь Рождества Иоанна Предтечи (улица Октябрьская, 44); 1 декабря в 10 часов в Храме Великомученика и Ценителя Пантелеймона (улица Маршала Жукова, 21); 2 декабря в 13 часов в местной мусульманской религиозной организации №2 (улицы Мусы Джалиля, 2/2)», - говорится в сообщении пресс-службы.

Мобильные пункты экспресс-тестирования будут работать по следующим адресам:

- 29 ноября с 10 до 12 часов в Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг города Нижневартовска (улица Мира, 25/12);

- 2 декабря с 11 до 12 часов на железнодорожном вокзале города.

Также волонтеры и врачи проведут лекции для молодежи. Так, 29 ноября состоится встреча со студентами Нижневартовского медицинского колледжа, 30 ноября – для посетителей городской библиотеки №1, а 1 декабря лекцию организуют для учащихся Нижневартовского социально-гуманитарного колледжа.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:38, просмотров: 134, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. За сутки в Югре выявили 73 заболевших ковидом 741
  2. Дети из Тром-Агана будут добираться в школу на новом автобусе 738
  3. Госдума приняла закон о запрете ЛГБТ-пропаганды 717
  4. Каждый третий россиянин потомок двух и более этносов 708
  5. Как платить меньше за коммунальные услуги ? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 688
  6. В Нягани показали, что делают с брошенными авто 611
  7. В ЕС хотят включить 5G в самолетах 572
  8. ​Посмотрите на правительство Московской области – оно просто спустило на места ограничение на этажность домов. И всё 430
  9. В России активно распространяется свиной грипп, сообщил глава Минздрава 210
  10. В Нижневартовске помолятся за здоровье людей с ВИЧ 134
  1. ​Актировка: 1-4 классы первой смены 2904
  2. ​Не прелесть ли? 2270
  3. ​Если на городской земле можно построить все что угодно – это обессмысливает политику формирования привлекательного региона 1980
  4. ​Югра организует очередной международный форум 1720
  5. «Не знаешь как решить задание? Спроси у соседа справа или слева» 1637
  6. Неравнодушный к Сургуту Илья Варламов заступился за Хагги Вагги 1463
  7. ​Актировка: 1-8 классы первой смены 1347
  8. ​Законопослушные граждане 1319
  9. Как с 17 тысяч рублей перейти на доход в полмиллиона в месяц 1295
  10. Что привлекло внимание Бастрыкина к ХМАО // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1292
  1. Демобилизованным в ХМАО придется вернуть выплату в 250 тысяч рублей 5451
  2. Елена Исламуратова: «Наша главная задача — сохранять национальные культуры и традиции» 5229
  3. Югорские ученые объяснили ноябрь с лужами на Крайнем Севере 4286
  4. Следователи проверяют информацию об избиении школьников в Сургуте 4128
  5. Вартовчанка впала в кому после похода к косметологу и позже скончалась 4125
  6. Почетный гражданин 4111
  7. Всё, что нужно знать про уплату имущественных налогов в 2022 году 3716
  8. Как Югра завершила дорожную кампанию — 2022 3599
  9. Дом для всех 3472
  10. Обсуждение здорового человека 3262

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика