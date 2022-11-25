Вартовчанин украл из микрофинансовой организации 15 тысяч ради одежды и алкоголя

В Нижневартовске возбуждено уголовное дело в отношении 56-летнего ранее неоднократно судимого местного жителя. Он подозревается в совершении разбоя, сообщает пресс-служба УМВД по Нижневартовску.

О разбойном нападении сообщила сотрудница одной из микрофинансовых организаций города. Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили картину произошедшего.

«Днем в офис компании зашел мужчина. Скрывая лицо маской и черным капюшоном, он под угрозой применения насилия потребовал у менеджера отдать денежные средства. Испугавшись за свою жизнь, сотрудница офиса отдала злоумышленнику более 15 тысяч рублей, которые лежали в тумбочке. После этого неизвестный скрылся», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Задержанный вартовчанин раскрыл детали нападения. По его словам, он положил сотовый телефон в перчатку, сымитировав тем самым пистолет. Похищенные деньги он потратил на алкоголь и новую одежду.

На время расследования мужчину поместили под стражу. За совершение преступления ему грозит до 10 лет лишения свободы.