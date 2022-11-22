Новогодние приемы главы Нижневартовска заменили на мероприятия для детей

В Нижневартовске решили изменить программу культурных мероприятий. Как сообщает пресс-служба администрации города, это сделано с учетом мнения общественности.

«В этом году принято решение отказаться от праздничного фейерверка и развлекательной программы, которые традиционно были организованы на площади Нефтяников в ночь с 31 декабря на 1 января. Семейные развлекательные мероприятия здесь будут организованы 24 декабря, 4, 5 и 7 января (в случае благоприятных погодных условий). Принять участие в них смогут все желающие», - говорится в сообщении пресс-службы.

Также решено заменить проведение новогодних приемов главы города на праздничное мероприятие для детей военнослужащих и детей граждан присоединенных территорий.

Новогодние утренники для всех детей пройдут в период с 24 декабря по 7 января. Информация о них будет размещена на сайтах учреждений культуры.

Ранее сообщалось, что каждая девятая компания из ХМАО приняла решение не проводить новогодний корпоратив. Каждая четвертая намерена отметить праздник в офисе. Основная причина - непростая экономическая ситуация.