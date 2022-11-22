Глава СК Быстрыкин заинтересовался непостроенной школой в Нижневартовске

Глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил в Югре доклад о процессуальной работе в ходе расследования уголовного дела по злоупотреблению служебным положением при строительстве школы в Нижневартовске. Об этом сообщает телеграм-канал СУ СКР по ХМАО.

«В социальной сети опубликовано видеообращение о возможных нарушениях при определении подрядчика для строительства школы в ХМАО-Югре. Сообщается, что в городе Нижневартовске должна была быть построена школа на 1125 учеников, вместе с тем строительство по настоящее время не начато. Также отмечается, что ранее в суде рассматривалось дело о банкротстве данной организации», – говорится в сообщении.

Ранее мы рассказывали, что только за ноябрь Югра несколько раз привлекла внимание главы СК Александра Бастрыкина. Например, накануне он потребовал от югорских следователей доклад по ситуации со строительством окружной больницы в Нижневартовске.