Нижневартовск оказался в ТОП-5 городов по качеству жизни

Нижневартовск оказался в ТОП-5 городов с высоким качеством жизни с населением более 250 тысяч человек. К таком выводу пришли эксперты Финансового университета при Правительстве РФ. В ходе исследования оценивались такие факторы, как уровень материального благополучия, качество медицинского обслуживания населения, доступность недвижимости, состояние экологической среды в городе, качество работы учреждений среднего и высшего образования и другие.

Пальма первенства досталась Москве. Второе и третье места – Сочи и Грозному соответственно. На четвертой позиции расположился Санкт-Петербург. Тюмень оказалась на 7 месте. Среди аутсайдеров в ТОП-30 выделили Рязань, Кострому и Иваново. Всего участие приняли 76 городов.

Сургут также попал в рейтинг, но по уровню жизни он набрал 55 баллов. Нижневартовск же по данному показателю оценили на 87.

Среди основных проблем в Нижневартовске пришли эксперты Финансового выделили – желание жителей мигрировать в другой город, конфликтность общественных отношений, сниженный интерес к культурным ценностям, неудовлетворительные качество экологической среды и состояние медицинского обслуживания. В Сургуте к этим вопросам прибавилось и недовольство уровнем жизни.