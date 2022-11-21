Глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить недостроенную больницу в Нижневартовске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от югорских следователей доклад по ситуации со строительством окружной больницы в Нижневартовске. Об этом сообщили в информационном центре СК России.

«В социальной сети сообщается о длительном строительстве окружной больницы в городе Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также о возможном хищении выделенных на эти цели бюджетных средств. Объект возводится уже много лет, сроки его ввода в эксплуатацию неоднократно переносились, а недостроенное сооружение уже нуждается в ремонте», — отметили в ведомстве.

Ранее Бастрыкин взял на контроль ситуацию с дольщиками в Сургуте.