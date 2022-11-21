Спортсмен упал с высоты в ходе соревнований в Нижневартовске

В Нижневартовске в ходе соревнований по спортивному туризму с высоты десять метров упал 27-летний спортсмен, пишет газета «Варта». Это произошло 20 ноября, в спорткомплексе «Юбилейный».

Мужчина выжил, но, по данным издания, у него серьезные травмы: перелом позвоночника, левой и правой голеней, предплечья.

Пострадавшего доставили в больницу на машине скорой помощи. Соревнования приостановили. На месте работают сотрудники полиции.

Ранее в Нижневартовске в бассейне «Олимпия» захлебнулся 14-летний подросток. Следователи возбудили уголовное дело.