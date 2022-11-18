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Вартовчанин хотел купить поддельные права, но в итоге лишился денег

Вартовчанин остался без денег при попытке купить поддельные права в интернете

Вартовчанин хотел купить поддельные права, но в итоге лишился денег
Фото: pixabay

Житель Нижневартовска обратился в полицию с жалобой на мошенников. 23-летний мужчина пояснил, что хотел купить в интернете водительское удостоверение, но в итоге остался без денег.

По словам югорчанина, он нашел в сети объявление о продаже водительских прав без фактического обучения. Продавец пообещала сделать документ в течение двух недель за 67 тыс. рублей. Также требовалось оплатить госпошлину и медицинскую комиссию.

«Местный житель согласился на предложенные условия и перевел на неизвестные счета 67 тысяч рублей, но сразу после этого попытки дозвониться до продавца были безрезультатными, а объявление было удалено с сайта», - отметили в пресс-службе УМВД по Нижневартовску.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.


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Сегодня в 15:22, просмотров: 93, комментариев: 0
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