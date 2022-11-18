Вартовчанин вынес из магазина шоколад и обменял на одну тысячу рублей

Полицейские Нижневартовска установили похитителя, который украл из магазина 20 плиток шоколада на сумму 3 500 рублей. Им оказался нигде не работающий ранее судимый 34-летний местный житель.

«В признательных показаниях фигурант рассказал, что дождался отсутствия продавцов у прилавка, взял запечатанную коробку с молочным шоколадом и положил к себе под куртку, а потом вышел на улицу мимо кассы. Сладости он продал случайному прохожему за 1 000 рублей, а деньги потратил на спиртное», – рассказали в пресс-службе УМВД России по Югре.

Теперь любителю шоколада грозит два года лишения свободы. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» УК РФ.